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Глобальное потепление отбросит планету на 35 миллионов лет назад

09:00
  • среда
  • 21 апреля 2021

Температура растет по самому худшему сценарию

Из-за выбросов парниковых газов глобальная температура в мире продолжает повышаться. Если так пойдет и дальше, то, по самому худшему из сценариев, в ближайшие годы планета по температурным показателям "вернется" на 35 миллионов лет назад.

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Старший научный сотрудник Института физики атмосферы РАН Александр Чернокульский рассказал, что в эпоху Палеоцена, которая попадает под указанный период, на Земле появились предки сумчатых млекопитающих, копытных, шерстокрылов и кондилартров, а также высшие антропоидные приматы. Наземным же формам жизни удалось достичь своих максимальных размеров – именно в этот период планету населяли гигантские носороги.

"Показано, как менялась температура за последние семь миллионов лет. Видно, что температура у нас понижалась последнее время. Что сейчас? Показано, как глобальная температура может расти при разных сценариях. При сценарии "бизнес, как обычно" (количество антропогенных выбросов парниковых газов не снижается), по которому мы пока идем, температура вернет планету где-то на 35 миллионов лет назад", - заявил Чернокульский.

Он подчеркнул, что даже если температура и поднимется до показателей эпохи Палеоцена, это вовсе не означает, что гигантские носороги снова появятся на Земле. Глобальная температура является одним из климатических показателей, но в те времена вся система была иной — другая растительность, расположение материков, не было такого количества ледников, уровень океана был другим и химический состав атмосферы, передает слова ученого РИА Новости.

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