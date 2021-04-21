ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Проект европейской футбольной Суперлиги приостановили

08:35
  • среда
  • 21 апреля 2021

Турнир просуществовал всего несколько дней

Европейская футбольная Суперлига, о создании которой было объявлено несколько дней назад, приостановлена. Об этом сообщила пресс-служба организации, передал информацию корреспондент AP Роб Харрис.

Европейский футбол оказался на грани крупнейшего в его истории раскола
Как в мире отреагировали на создание Суперлиги по футболу

Предполагалось, что Суперлига станет альтернативой традиционным еврокубкам под эгидой УЕФА (Лига чемпионов и Лига Европы) для топ-клубов Европы. Клубами-организаторами стали 12 команд, в том числе "Реал", "Ювентус", "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "Барселона" и "Интер".

Идея встретила отпор - УЕФА обещал серьезные санкции для участников, болельщики начали протестовать, против высказались многие известные игроки и тренеры.

В итоге сначала от участия отказались шесть английских команд, затем последовало официальное сообщение о приостановке функционирования турнира.

"В сложившихся обстоятельствах мы примем надлежащие меры о преобразовании проекта, не отказываясь от наших целей подарить болельщикам наилучший опыт и в то же время увеличить солидарные выплаты всей футбольной общественности", - сказано в сообщении Суперлиги.

Там также отмечается, что клубы Английской премьер-лиги покинули проект из-за внешнего давления.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Футбол
Футбол
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.