Проект европейской футбольной Суперлиги приостановили

Турнир просуществовал всего несколько дней

Европейская футбольная Суперлига, о создании которой было объявлено несколько дней назад, приостановлена. Об этом сообщила пресс-служба организации, передал информацию корреспондент AP Роб Харрис.

Предполагалось, что Суперлига станет альтернативой традиционным еврокубкам под эгидой УЕФА (Лига чемпионов и Лига Европы) для топ-клубов Европы. Клубами-организаторами стали 12 команд, в том числе "Реал", "Ювентус", "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "Барселона" и "Интер".

Идея встретила отпор - УЕФА обещал серьезные санкции для участников, болельщики начали протестовать, против высказались многие известные игроки и тренеры.

В итоге сначала от участия отказались шесть английских команд, затем последовало официальное сообщение о приостановке функционирования турнира.

"В сложившихся обстоятельствах мы примем надлежащие меры о преобразовании проекта, не отказываясь от наших целей подарить болельщикам наилучший опыт и в то же время увеличить солидарные выплаты всей футбольной общественности", - сказано в сообщении Суперлиги.

Там также отмечается, что клубы Английской премьер-лиги покинули проект из-за внешнего давления.

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