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Чехия намерена требовать от России компенсацию за взрыв

08:42
  • среда
  • 21 апреля 2021

Прага считает Москву виновной в инциденте в деревне Врбетице

Правительство Чехии должно требовать от России компенсацию за ущерб, последовавший после взрывов на складах боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году, - с таким мнением выступили депутаты чешского парламента, пишет РИА "Новости" со ссылкой на местное телевидение.
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Кроме того, парламентарии призывают о новых ограничениях численности сотрудников российского посольства в Праге.

Вместе с тем вице-премьер Ян Гамачек назвал расследование инцидента самой успешной операцией в сфере безопасности в истории республики, а глава чешского правительства Андрей Бабиш охарактеризовал взрывы как "абсолютно неприемлемый террористический акт".

Прежде в Праге заявили, что ко взрывам на складах причастна Москва, сотрудников посольства России назвали "офицерами российских спецслужб". Доказательств представлено не было.

17 апреля Чехия объявила о высылке 18 сотрудников посольства России в Праге. Москва в ответ выслала 20 представителей чешского посольства.

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