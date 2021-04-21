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В Арктике стартовали масштабные учения Северного флота

09:39
  • среда
  • 21 апреля 2021

Военные отработали оборону, поиск и уничтожение диверсионных групп условного противника

В Арктике стартовали масштабные учения Северного флота. Корабли и подводные лодки вышли из пунктов базирования и развернулись в Баренцевом море. Их сопровождают малые противолодочные и ракетные суда и тральщики.

Береговые и сухопутные войска отработали оборону, поиск и уничтожение диверсионных групп условного противника. В пунктах базирования подводного флота отряды спецназа тренировались в борьбе с вражеским десантом. А на Кольском полуострове и архипелаге Новая Земля в боевой готовности  выстроились зенитные ракетные дивизионы с новейшими системами С-400 и С-300, передает "ТВ Центр".

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