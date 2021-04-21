Военные отработали оборону, поиск и уничтожение диверсионных групп условного противника
В Арктике стартовали масштабные учения Северного флота. Корабли и подводные лодки вышли из пунктов базирования и развернулись в Баренцевом море. Их сопровождают малые противолодочные и ракетные суда и тральщики.
Береговые и сухопутные войска отработали оборону, поиск и уничтожение диверсионных групп условного противника. В пунктах базирования подводного флота отряды спецназа тренировались в борьбе с вражеским десантом. А на Кольском полуострове и архипелаге Новая Земля в боевой готовности выстроились зенитные ракетные дивизионы с новейшими системами С-400 и С-300, передает "ТВ Центр".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram