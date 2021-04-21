Как россияне могут выйти на пенсию досрочно

Сейчас женщинам положена пенсия после 56,5 лет, а мужчинам - после 61,5

При определенном стечении обстоятельств россияне могут рассчитывать на досрочный выход на пенсию. Что для этого должно произойти, рассказала аналитик Института комплексных стратегических исследований Елена Киселева.

Эксперт объяснила, что если человек предпенсионного возраста потерял работу из-за сокращения штата и ликвидации организации, а на бирже труда его не смогли трудоустроить, то он имеет право на досрочный выход на пенсию.

"В этом случае служба занятости предлагает досрочное назначение пенсии. Досрочное - это максимум за 2 года до наступления пенсионного возраста, который в 2021 году составляет 56,5 лет у женщин и 61,5 лет у мужчин", - отметила Киселева.

Кроме того, желающий досрочно уйти на заслуженный отдых должен иметь определенный страховой стаж (не менее 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин) и накопить за годы работы 21 пенсионный балл и более. Количество пенсионных баллов высчитывается, исходя из суммы уплаченных в Пенсионный фонд страховых взносов, передает агентство "Прайм".

Киселева добавила, что к работникам, которые по праву могут рассчитывать на досрочную пенсию, относятся металлурги, шахтеры, водители общественного транспорта, жители Крайнего Севера, многодетные матери и люди с большим стажем.

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