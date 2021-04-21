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Как россияне могут выйти на пенсию досрочно

09:01
  • среда
  • 21 апреля 2021

Сейчас женщинам положена пенсия после 56,5 лет, а мужчинам - после 61,5

При определенном стечении обстоятельств россияне могут рассчитывать на досрочный выход на пенсию. Что для этого должно произойти, рассказала аналитик Института комплексных стратегических исследований Елена Киселева.
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Эксперт объяснила, что если человек предпенсионного возраста потерял работу из-за сокращения штата и ликвидации организации, а на бирже труда его не смогли трудоустроить, то он имеет право на досрочный выход на пенсию.

"В этом случае служба занятости предлагает досрочное назначение пенсии. Досрочное - это максимум за 2 года до наступления пенсионного возраста, который в 2021 году составляет 56,5 лет у женщин и 61,5 лет у мужчин", - отметила Киселева.

Кроме того, желающий досрочно уйти на заслуженный отдых должен иметь определенный страховой стаж (не менее 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин) и накопить за годы работы 21 пенсионный балл и более. Количество пенсионных баллов высчитывается, исходя из суммы уплаченных в Пенсионный фонд страховых взносов, передает агентство "Прайм".

Киселева добавила, что к работникам, которые по праву могут рассчитывать на досрочную пенсию, относятся металлурги, шахтеры, водители общественного транспорта, жители Крайнего Севера, многодетные матери и люди с большим стажем.

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