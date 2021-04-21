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Индия установила антирекорд по числу новых случаев COVID-19

09:04
  • среда
  • 21 апреля 2021

Ухудшаются и показатели смертности от заболевания

В Индии за прошедшие сутки коронавирусом заболел 295041 человек - это самое большое число с момента начала пандемии, передает РИА "Новости" со ссылкой на данные минздрава страны.
В Индии и Турции складывается критическая ситуация из-за COVID-19

Скончались более 2 тысяч человек, это тоже антирекорд.

По числу выявленных случаев COVID-19 Индия находится на втором месте в мире - 15,6 миллиона. Поправились 13,2 миллиона пациентов, 182 тысячи умерли.

Уточняется, что рост числа заболевших продолжается 41-й день, наибольшее количество инфицированных приходится на штат Махараштра.

Прививку в Индии сделали более 130 миллионов человек.

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