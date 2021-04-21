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Си Цзиньпин принял приглашение Байдена на саммит по климату

09:12
  • среда
  • 21 апреля 2021

Он, по заявлению МИД КНР, готовит "важную" речь

Официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин сообщила, что председатель КНР Си Цзиньпин выступит на саммите по климату с речью.
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"По приглашению президента США Джо Байдена председатель КНР Си Цзиньпин 22 апреля по видеосвязи примет участие в саммите по климату и выступит с важной речью", - цитирует спикера внешнеполитического ведомства агентство "Синьхуа".

Всего в саммите по климату, который Вашингтон намерен провести в онлайн-формате 22-23 апреля, ожидается участие 40 мировых лидеров. Прежде Байден пригласил на форум российского президента Владимира Путина.

19 апреля в Кремле подтвердили, что Путин принял предложение и выступит на саммите в формате видеоконференции 22 апреля. Вместе с тем пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что двусторонних контактов Путина и Байдена в ходе мероприятия не планируется.

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