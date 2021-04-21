Си Цзиньпин принял приглашение Байдена на саммит по климату

Он, по заявлению МИД КНР, готовит "важную" речь

Официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин сообщила, что председатель КНР Си Цзиньпин выступит на саммите по климату с речью.

"По приглашению президента США Джо Байдена председатель КНР Си Цзиньпин 22 апреля по видеосвязи примет участие в саммите по климату и выступит с важной речью", - цитирует спикера внешнеполитического ведомства агентство "Синьхуа".

Всего в саммите по климату, который Вашингтон намерен провести в онлайн-формате 22-23 апреля, ожидается участие 40 мировых лидеров. Прежде Байден пригласил на форум российского президента Владимира Путина.

19 апреля в Кремле подтвердили, что Путин принял предложение и выступит на саммите в формате видеоконференции 22 апреля. Вместе с тем пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что двусторонних контактов Путина и Байдена в ходе мероприятия не планируется.

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