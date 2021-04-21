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Стало известно, когда в Европейскую Россию вернется тепло

09:51
  • среда
  • 21 апреля 2021

В Москве снова похолодало

Теплая и солнечная погода вернется в центр Европейской России только в понедельник, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Он подчеркнул, что дожди вероятны, но и "солнышко будет проглядывать".

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Вильфанд отметил, что нынешняя температура в 6-8 градусов тепла полностью соответствует климатической норме. А с понедельника москвичей и жителей Подмосковья ожидает потепление до +10-12 градусов.

Синоптик заявил, что в течение этой недели жителей региона ожидает довольно переменчивая погода. "Южный циклон, который выходит (вторник-среда), приносит облачную погоду. Ветер южных направлений, но с юго-запада, а там сейчас нетеплая погода, но самое главное, что на небе плотные облака, которые не дают солнечным лучам прогреть подстилающую поверхность и, соответственно, воздух", - сообщил Вильфанд.

Он добавил, что погода начнет меняться в четверг, когда облака начнут постепенно рассеиваться. К пятнице может потеплеть до +18 градусов, но на выходных снова похолодает, передает РИА Новости.

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