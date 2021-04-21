Сергунина: Москва и Тульская область обсуждают новые межрегиональные предложения для путешественников

Туристам предложат новые интересные объекты

В Москве прошла стратегическая сессия с участием представителей комитетов по туризму столицы и Тульской области. В ходе нее были затронуты вопросы увеличения турпотока между двумя регионами, сообщили в пресс-службе столичного комитета по туризму со ссылкой на заммэра Москвы Наталью Сергунину.

"Пандемия хоть и стала сложнейшим испытанием для туротрасли, она дала мощный импульс для устойчивого развития внутреннего туризма. Этот объективный фактор нужно использовать - улучшать инфраструктуру, предлагать новые интересные маршруты, чтобы и в будущем сохранять такой же высокий спрос на путешествия внутри страны. Тульская область - наш сосед и важный партнер. Мы уже активно сотрудничаем в сфере туризма, например, в рамках Russpass. И сейчас расширяем наше взаимодействие", - заявила Сергунина.

По словам председателя комитета Тульской области по развитию туризма Ларисы Соломатиной, оба региона связывают совместные проекты в самых разных направлениях, в том числе и туризме. В течение нескольких последних лет турпоток в регионе заметно увеличился, немалая заслуга в этом принадлежит губернатору Тульской области Алексею Дюмину, подчеркнула Соломатина.

"Традиционно большую часть турпотока в Тульскую область составляют гости из Москвы и Московской области, и мы планируем по-прежнему активно привлекать гостей из столичного региона", - отметила она.

На встрече также были рассмотрены новые турпрограммы, рассчитанные на разные категории отдыхающих. К примеру, семейным туристам из Тульской области решили показать в Москве "Лужники", и парк развлечений "Остров мечты", а в маршрут по Туле для молодых жителей столицы добавили интерактивный Музей станка, арт-пространства и индустриальные творческие кластеры города.

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