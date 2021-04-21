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Причиной крушения Су-30СМ в Казахстане могли стать птицы

09:16
  • среда
  • 21 апреля 2021

Об этом сообщили в Минобороны страны

Министерство обороны Казахстана назвало предварительную версию крушения истребителя Су-30СМ в городе Балхаш Карагандинской области.
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"Рассматриваются все возможные версии. Одна из них и наиболее вероятная - это столкновение военного борта со стаей птиц", - приводит заявление ведомства "Интерфакс-Казахстан".

Инцидент произошел 16 апреля. Самолет упал, выполняя учебно-тренировочный полет.

Летчики катапультировались. Они, как отметили в Минобороны, до последнего пытались посадить истребитель. Расследованием ЧП занимается специальная комиссия.

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