Причиной крушения Су-30СМ в Казахстане могли стать птицы

Об этом сообщили в Минобороны страны
Министерство обороны Казахстана назвало предварительную версию крушения истребителя Су-30СМ в городе Балхаш Карагандинской области.
"Рассматриваются все возможные версии. Одна из них и наиболее вероятная - это столкновение военного борта со стаей птиц", - приводит заявление ведомства "Интерфакс-Казахстан".
Инцидент произошел 16 апреля. Самолет упал, выполняя учебно-тренировочный полет.
Летчики катапультировались. Они, как отметили в Минобороны, до последнего пытались посадить истребитель. Расследованием ЧП занимается специальная комиссия.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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