Причиной крушения Су-30СМ в Казахстане могли стать птицы

Об этом сообщили в Минобороны страны

Министерство обороны Казахстана назвало предварительную версию крушения истребителя Су-30СМ в городе Балхаш Карагандинской области.

"Рассматриваются все возможные версии. Одна из них и наиболее вероятная - это столкновение военного борта со стаей птиц", - приводит заявление ведомства "Интерфакс-Казахстан".

Инцидент произошел 16 апреля. Самолет упал, выполняя учебно-тренировочный полет.

Летчики катапультировались. Они, как отметили в Минобороны, до последнего пытались посадить истребитель. Расследованием ЧП занимается специальная комиссия.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram