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Постковидное послание: Путин обратится к Федеральному собранию

09:28
  • среда
  • 21 апреля 2021

Ожидается, что оно будет носить социальный характер

Владимир Путин сегодня огласит ежегодное послание Федеральному собранию. В нем президент даст свою оценку положению дел в стране и обозначит стоящие перед ней задачи.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что послание этого года будет носить "постковидный" характер. Кроме того, глава государства затронет тему предстоящих в сентябре парламентских выборов.

Политологи уверены, что нынешнее послание президента станет судьбоносным и историческим. По мнению директора департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований Дарьи Кислицыной, в нем Путин может сообщить о новых мерах поддержки населения в посткоронавирусный период.

"Послание будет во многом социально-экономическое, и продолжается такой широкий общественный запрос на защиту. И поэтому государство продолжит выступать в роли социального терапевта", - сказала Кислицына агентству РИА Новости.

Не исключено, что Путин затронет геополитические темы, в частности, обострение отношений с Западом.

Как и в прошлом году, послание-2021 пройдет в Манеже в очном формате. В Кремле ранее сообщили, что приглашенные на послание не уходили на двухнедельный карантин. Тем не менее, им необходимо иметь отрицательные ПЦР-тесты. Это же требование касается журналистов, которых в этот раз будет в два раза меньше, чем в прошлые годы. Сам президент в преддверии обращения к Федеральному собранию привился от коронавируса.

Нынешнее послание станет 17-м для Владимир Путина. Рекордным по продолжительности было обращение в 2018 году - почти два часа. Обычно оно длится немногим больше часа.

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