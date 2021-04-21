"Актерское кривляние": Совфед - о предложении Зеленского встретиться с Путиным

Ситуацию оценил сенатор от Крыма Сергей Цеков

Член международного комитета Совета Федерации, сенатор от крымского региона Сергей Цеков прокомментировал в разговоре с РИА "Новости" предложение украинского президента Владимира Зеленского российскому лидеру Владимиру Путину встретиться в Донбассе.

Инициатива была озвучена вечером во вторник. "Господин Путин! Я готов пойти еще дальше и предложить вам встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война", - сказал Зеленский. Цеков назвал подобные слова "высокопарными с самолюбованием от сказанного".

"Он подчеркивает свое бесстрашие и полную погруженность в конфликт на Донбассе - и тут же демонстрирует либо абсолютное незнание, от чьих рук гибнут люди, либо абсолютное лицемерие", - подчеркнул сенатор.

Он добавил, что киевская власть уже продемонстрировала свою неспособность остановить войну.

Обострение в Донбассе продолжается с конца февраля, стороны - Киев и самопровозглашенные ДНР и ЛНР - обвиняют друг друга в нарушении договоренностей и обстрелах.

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