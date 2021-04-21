ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Спортзал больше не нужен": Ягудин показал, как работает над прессом дома

09:50
  • среда
  • 21 апреля 2021

Фигурист записал шуточный видеоролик

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин записал шуточный видеоролик для своего блога в Instagram о том, как проходят его тренировки на дому.

"Завидую Алексею": Рудковская удивилась из-за реакции Ягудина на ошибку в СМИ
Ягудин проследил эволюцию фигурного катания за 20 лет

"Работаем над прессом. Спортзал не нужен больше", - подписал кадры Ягудин, на которых он с помощью живота закрывает двери в квартире. Судя по комментариям, фанаты оценили юмор спортсмена.

- Алексей, откуда у вас все эти прикольные идеи. Продолжайте в том же духе. В каждом вашем таком поведении есть доля правды.

- Я тоже так люблю. А то вокруг все такие правильные, с серьёзными маркетинговыми рожами.

- Всегда Ваши видео поднимают настроение! Спасибо.

41-летний Ягудин женат на олимпийской чемпионке в парном катании Татьяне Тотьмяниной. Пара воспитывает двух дочерей –Елизавету и Мишель.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Алексей Ягудин
Алексей Ягудин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.