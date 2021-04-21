"Спортзал больше не нужен": Ягудин показал, как работает над прессом дома

Фигурист записал шуточный видеоролик

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин записал шуточный видеоролик для своего блога в Instagram о том, как проходят его тренировки на дому.

"Работаем над прессом. Спортзал не нужен больше", - подписал кадры Ягудин, на которых он с помощью живота закрывает двери в квартире. Судя по комментариям, фанаты оценили юмор спортсмена.

- Алексей, откуда у вас все эти прикольные идеи. Продолжайте в том же духе. В каждом вашем таком поведении есть доля правды. - Я тоже так люблю. А то вокруг все такие правильные, с серьёзными маркетинговыми рожами. - Всегда Ваши видео поднимают настроение! Спасибо.

41-летний Ягудин женат на олимпийской чемпионке в парном катании Татьяне Тотьмяниной. Пара воспитывает двух дочерей –Елизавету и Мишель.

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