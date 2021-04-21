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Рогозин оценил состояние российского сегмента МКС

10:06
  • среда
  • 21 апреля 2021

Его ресурс скоро окажется на исходе

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил журналистам, что на российском сегменте МКС свой ресурс выработало около 80% оборудования, передает "Интерфакс".

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По словам руководителя госкорпорации, поддержание российского сегмента потребует таких же денег, что и развертывание отдельной орбитальной станции.

Вместе с тем президент Российской академии наук Александр Сергеев сообщил, что РАН и "Роскосмос" уже обсуждают научную программу для проекта. На станции будут возможны обширные исследования.

"В частности, по изучению дальнего космоса и по проектам дистанционного зондирования Земли", - уточнил Сергеев (цитата по ТАСС).

Ранее стало известно, что "Роскосмос" начал строительство первого модуля новой российской орбитальной станции. Готов к запуску он будет в 2025 году. Из проекта Международной космической станции Россия выйдет.

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