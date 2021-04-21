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Алекса назвала дочь необычным именем

10:27
  • среда
  • 21 апреля 2021

Звезда стала мамой несколько дней назад

Певица Алекса, которая в середине апреля впервые стала мамой, вернулась из роддома домой. Там ее ожидал сюрприз от мужа.

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К возвращению жены и дочери фитнес-тренер Вячеслав Дайчев основательно подготовился и украсил жилище огромными воздушными шарами в розовых, белых и серых цветах, а также белыми кроликами. Звезда показала старания мужа подписчикам в Instagram.

Также девушка рассказала поклонникам, что малышку решили назвать Адрианой. "Дорогая наша Адрианочка — ангелочек, мы с папой так рады, что с этого дня наш счастливый дом еще больше наполнен смыслом!" - написала счастливая мать в Сети.

"Какое красивое имя, Сашенька, ты чудо", "От всей души поздравляю вас! Растите здоровенькими и счастливенькими!", "У хороших людей должно быть все хорошо!!! Счастье вам дорогая Алекса!!!" - поздравили Алексу в комментариях.

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