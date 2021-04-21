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Жюри выбрало лучший автомобиль 2021 года

10:11
  • среда
  • 21 апреля 2021

В прошлом году победа была за Kia Telluride

На конкурсе World Car Awards выбрали лучшие автомобили года, победителем в главной номинации стал электрический хэтчбек Volkswagen ID.4, говорится в Twitter WCA. Призеров выбирало специальное жюри.
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"Только третий электромобиль в истории конкурса завоевал эту престижную награду", - сказано в сообщении.

Конкурентами Volkswagen были электрическая Honda E и Toyota Yaris, они также попали в тройку лидеров.

Honda E при этом взяла приз "Лучший городской автомобиль 2021". Самым производительным авто назвали Porsche 911, самым роскошным - Mercedes-Benz S-Class. Награду за лучший дизайн выдали Land Rover Defender.

Лучшим автомобилем прошлого года на WCA признали Kia Telluride.

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