Жюри выбрало лучший автомобиль 2021 года

В прошлом году победа была за Kia Telluride

На конкурсе World Car Awards выбрали лучшие автомобили года, победителем в главной номинации стал электрический хэтчбек Volkswagen ID.4, говорится в Twitter WCA. Призеров выбирало специальное жюри.

"Только третий электромобиль в истории конкурса завоевал эту престижную награду", - сказано в сообщении.

Конкурентами Volkswagen были электрическая Honda E и Toyota Yaris, они также попали в тройку лидеров.

Honda E при этом взяла приз "Лучший городской автомобиль 2021". Самым производительным авто назвали Porsche 911, самым роскошным - Mercedes-Benz S-Class. Награду за лучший дизайн выдали Land Rover Defender.

Лучшим автомобилем прошлого года на WCA признали Kia Telluride.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram