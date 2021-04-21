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Володин призвал бизнес подключиться к кампании по вакцинации

10:38
  • среда
  • 21 апреля 2021

Это позволит стране быстрее восстановиться от удара пандемии

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин написал у себя в Telegram, что процесс вакцинации населения от коронавируса может быть гораздо эффективнее, если активное участие в нем примет бизнес - это позволит всем секторам, в том числе экономике, быстрее вернуться к привычной жизни.

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"Сегодня бизнесу необходимо занять более активную и ответственную позицию: подключиться к кампании по вакцинации и сделать доступным вакцинирование для своих сотрудников", - отметил спикер нижней палаты парламента.

Он при этом подчеркнул, что прививка - личный выбор каждого, но необходимо учитывать вопрос не только своего здоровья, но и здоровья окружающих, а также благополучия страны в целом.

Как подчеркнул Володин, Россия проходит пандемию с меньшими вызовами, если сравнивать со странами Европы , - всё благодаря вакцине и принимаемым антиковидным мерам. При этом Всемирный банк уже улучшил прогноз по росту российской экономики.

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