Послание Федеральному собранию: о чем будет говорить Путин

Президент обозначит основные направления развития страны после пандемии

Ровно в полдень в Центральном выставочном зале "Манеж" Владимир Путин выступит с ежегодным посланием Федеральному собранию. Он даст оценку положению дел в стране и обозначит приоритеты развития, которые потом сформулируют в поручениях правительству и законопроектах. Полный список тем традиционно не раскрывается, но некоторые детали всё-таки стали известны.

В Манеже к оглашению послания президента сейчас идут последние приготовления. Сенаторы, депутаты, министры, губернаторы и другие региональные чиновники занимают свои места. Традиционно в зале находятся общественные деятели и представители религиозных конфессий. Это еще раз подчеркивает, насколько важным, обширным, можно даже сказать программным, по содержанию будет президентское послание.

В Кремле его уже охарактеризовали как "постковидное". Каждый присутствующий сдал несколько ПЦР-тестов, а многие, включая президента, сделали прививку от коронавируса и, кстати, призывают других последовать этому же примеру. Но все это лишь детали. "Посковидное" послание, конечно же, прежде всего потому, что Владимир Путин очевидно обозначит основные направления развития страны после пандемии. Пресс-секретарь Дмитрий Песков даже не исключил новых системных мер поддержки. В послании 2020 года Владимир Путин, напомню, предложил выплачивать материнский капитал за рождение первого ребенка, а также ввел другие социальные выплаты, направленные на стимулирование рождаемости и поддержку семьи. Итогом послания 2020 года также стали конституционные поправки. На общероссийском голосовании их поддержали почти 78%. Важно отметить, что над текстом послания Владимир Путин работает лично, до последнего момента внося всевозможные правки.

Накануне глава государства провел ряд совещаний с правительством и Администрацией президента, где отметил, что в таких направления как "Социальная сфера" и "Проекты инфраструктурного развития страны" уже нужно подвести какой-то промежуточный итог. Отдельно президент остановился на вопросах госфинансирования: "Нужно, чтобы каждый рубль был эффективно использован и пошел на пользу развития экономики и каждого конкретного человека". Очевидно, речь зайдет о целях национального развития страны. Безусловно, учитывая обстановку в мире, а также голословные и ничем не мотивированные нападки на Россию, от президента ждут четкой позиции по внешнеполитическим вопросам – отношения с США, кризис на юго-востоке Украины и многое другое. Тем, действительно, много. Поэтому предположить, сколько времени займет оглашение президентского послания, достаточно, сложно. Самым продолжительным – 1 час 55 минут было послание 2018 года. Самую короткую речь - всего 48 минут - президент произносил дважды: в 2004 и 2005 годах.

Для Путина это будет уже 17-е послание в должности президента. Неизменный итог каждого – список конкретных поручений. Кстати, несмотря на пандемию, большинство поручений 2020 года выполнено. Для полной реализации послания депутатам осталось принять всего два законопроекта. Выступление Владимира Путина начнется ровно в полдень по московскому времени.

Матвей Шестаков. "ТВ Центр".

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