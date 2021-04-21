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В России за сутки выявили 8271 случай коронавируса

11:23
  • среда
  • 21 апреля 2021

Вылечились 9644 человека

В России за минувшие сутки выявили 8271 случай заражения коронавирусом. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе.

Больше всего новых случаев выявлено в Москве - 1988. В Санкт-Петербурге за сутки заболели 693 человека, в Подмосковье - 586.

Выздоровели за сутки 9644 человека. Скончались 399 заболевших.

За весь период пандемии в России коронавирусом переболели 4727125 человек. Вылечились 4352873, умерли 106706 заболевших.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, в России провели уже больше 126,5 миллиона тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в целом по стране остается 514317 человек.

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