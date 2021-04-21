От Владивостока до Москвы: в России бушует непогода

В столице выпало рекордное количество осадков

Приморье во власти сразу двух стихий. Владивосток окутан густым дымом от природных пожаров, а по некоторым районам края пронёсся ураган: сорваны крыши домов, повалены деревья. Непогода и в центральной части страны. В Москве - штормовое предупреждение. В столице выпало рекордное количество осадков и резко похолодало.

Балканский циклон внес свои коррективы в весеннее настроение жителей центрального региона. В Москве рекордный за последние 73 года дождь продолжается уже почти сутки. На столицу обрушится половина месячной нормы осадков, обещают синоптики. В некоторых районах сегодня утром жители наблюдали дождь, переходящий в апрельский снег. На дорогах скользко, плохая видимость, температура упала почти до нуля. А в ночь на воскресенье столбики термометров могут опуститься до минус одного. В Москве объявлено штормовое предупреждение и режим повышенной готовности коммунальных служб.

"И уже сегодня циклон смещается на северо-восток, захватывая больше территорию Приволжского федерального округа. В ближайшие два дня нас ждет преимущественно погода без осадков. Небольшое будет уже потепление. После плюс 2 и 5 градусов завтра воздух в Москве и Московском регионе уже прогреется от 11 до 14 градусов, а наиболее теплый день на этой неделе будет в пятницу", - сообщил начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

Правда, уже в выходные в Москве снова обещают дожди. И погода наладится только на следующей неделе.

Весеннего тепла пока нет и на юге страны. А после прошедшего дождя Краснодар утопает в воде. На улицах образовались реки, которые местные жители вынуждены преодолевать чуть ли не вплавь. Чтобы попасть, например, в школу дети должны пройти настоящий квест по переходу через огромную лужу.

Пока юг и центральные регионы заливают дожди, Владивосток окутан дымом. Дома тонут в плотном смоге. Причина - лесные пожары. Они полыхают в Приморье и на приграничных территориях в Китае. Из-за сухой и ветреной погоды пламя быстро распространяется. Впрочем, угрозы перехода огня на жилые дома пока нет. Зато есть риск остаться без крыши. В Красноармейском районе сильный ветер сорвал кровлю с гаража местной администрации.

Ураган бушует и в Поволжье. В Самаре сильный ветер повалил деревья на автомобили. Похожая ситуация и на Алтае - в Барнауле. Там ураган сломал несколько насаждений. Весенние капризы погоды - повод быть бдительнее.

Елена Сахно, "ТВ Центр".

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