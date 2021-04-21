Америка встретила приговор по делу Флойда ликованием и новыми беспорядками

Полицейский Дерек Шовин признан виновным

В американском Миннеаполисе сегодня вынесли вердикт по резонансному делу об убийстве Джорджа Флойда. Главный фигурант - полицейский Дерек Шовин - признан виновным. Оглашение проходило в условиях повышенных мер безопасности. Власти опасались новых беспорядков. Сторонники движения в защиту прав афроамериканцев встретили решение присяжных ликованием и очередными акциями протеста. Накануне от рук правоохранителей погибла ещё одна темнокожая девушка.

Обычный бытовой конфликт (сообщалось, что 16-летняя девочка, вооружившись ножом, напала на своих соседей) перерос в потасовку. Правоохранитель открыл огонь, как позже выяснилось, на поражение. Ранения оказались несовместимы с жизнью - темнокожая Макайя Брант умерла в больнице города Колумбус. Успокоить разгорячённую толпу попытались и местный комиссар полиции, и даже мэр. Впрочем, люди настроены решительно. Повсюду звучат призывы найти убийцу юной афроамериканки. Тем более, как показывает история, протестующие умеют добиваться своего. Суд над другим полицейским сегодня в эфире всех американских телеканалов.

— Мы, коллегия присяжных, по указанному делу выносим вердикт по первому пункту обвинения о непреднамеренном убийстве второй степени. Считаем Дерека Шовина полностью виновным.

Как и по остальным двум пунктам. Вердикт - виновен. Присяжные в своём решении были единогласны. На вопрос, понятен ли обвиняемому приговор, Дерека Шовин лишь кивает. На лице - никаких эмоций. По правую руку лишь адвокат. Наручники на бывшего полицейского приставы надевают прямо в зале суда. За непреднамеренное убийство второй степени и совокупность факторов, подсудимому может грозить до 40 лет лишения свободы. Впрочем, дожидаться окончательного вердикта он будет ещё два месяца, уже в тюрьме. Как только звучат последние слова обвинительного приговора, на улицах начинается радостная процессия. С песнями и танцами.

"Я смотрела процесс по телевизору и после первого приговора крикнула: "да". Когда услышала второй приговор - крикнула " да" ещё громче. Смерть Джорджа Флойда опустошила весь мир. Мне, как матери и афроамериканке это просто разбило сердце! Сегодня, наконец, справедливость восторжествовала!" – говорит Йоланд Роджерс.

Говорить о справедливости в этом действительно резонансном деле нужно с осторожностью. На протяжении всего процесса присяжные находились под колоссальным давлением общественности. Хоть коллегии заседателей и запретили смотреть новости, уличные настроение те чувствовали особо остро. Активисты движения Black lives matter грозились сжечь американские города дотла, если их в какой-либо мере не устроит приговор. Адвокат Дерека Шовина уверен: присяжные просто испугались за собственные жизни и пошли на поводу у кучки радикалов. Родственники убитого Джорджа Флойда, напротив, решением судей более чем довольны. Не могут сдержать слёз радости.

"Все эти дни я молился и надеялся. Я верил, что убийца моего брата будет осуждён. Это был долгий путь! И с сегодняшнего дня мы наконец-то можем вновь дышать спокойно!" – заявил брат Флойда Филониз Флойд.

Чтобы подчеркнуть важность процесса и акцентировать внимание общественности на том, что и политический истеблишмент тоже держит руку на пульсе, родственникам Флойда лично звонит сам президент Соединённых Штатов Джо Байден.

"Теперь все изменится. Вы невероятная семья. Мы наблюдали за этим процессом каждую секунду. И вице-президент, и я, и все сейчас испытывают облегчение. Виновен по всем трём пунктам. Это очень важно!" – заявил Байден.

Позднее на брифинге президент отметил, что решение присяжных - это отличный шаг вперёд в движении к полной реконструкции действующей системы и назвал расизм пятном на душе страны и репутации нации.

Александра Сергомасова, Виталий Марченко. "ТВ Центр".

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