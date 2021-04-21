В Алабине прошла финальная репетиция Парада Победы

Подготовка продолжится, но уже на Красной площади

Завершающая совместная репетиция Парада Победы состоялась сегодня на полигоне Алабино. Торжественным маршем прошли офицеры, солдаты, кадеты. За пешими расчётами - тяжёлая техника: танки, артиллерийские установки, зенитные ракетные комплексы и бронеавтомобили. В следующий раз полномасштабная тренировка пройдёт уже на Красной площади.

Даже дождливая и ветреная погода не помешала проведению завершающей сводной репетиции Парада Победы на полигоне в Алабине. В ней участвуют больше 12 тысяч военнослужащих. Шаг оттачивают солдаты и офицеры, кадеты и курсанты, а также казаки. В этом году впервые пройдёт парадный расчёт военной полиции из Центрального военного округа.

"Это непередаваемые эмоции, когда проходишь по Красной площади торжественным маршем в составе своего парадного расчёта", - поделился кадет Московского высшего общевойскового командного училища Иван Гончаряк.

"В дальнейшем буду рассказывать об этом мероприятии – действительно, это то, о чем нужно говорить. О Параде Победы нужно не только говорить, его нужно показывать, причём с такой отдачей, чтобы понимать, чем доставалось, какой ценой доставалась победа наших прадедов", - сказал кадет военно-воздушной академии им. Профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина Максим Ресин.

Все участники парада - от барабанщиков до механиков-водителей - прошли вакцинацию от коронавируса. Площадку и технику регулярно дезинфицируют. Механизированную колонну по традиции возглавляет Т-34. За ним - современная линейка танков.

В колонне - бронемашины семейства "Тайфун" для перевозки личного состава. Следом: оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер". Зенитный комплекс "Панцирь" - от него не скроется ни один вражеский летательный объект. Войска стратегического назначения представляют комплексы "С - 400". Зрители смогут увидеть десятки образцов современной военной техники.

Воздушную часть парада, из-за низкой облачности, перенесли на другой день. Но менее зрелищной от этого репетиция не стала.

До празднования 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне осталось чуть больше 2 недель. Следующие репетиции состоятся уже в Москве на Красной площади.

Виктор Прокушев, Илья Ушаков. "ТВ Центр".

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