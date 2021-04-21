ТВЦ продолжает собирать средства на лечение 7-летнего Захара Осипова

За прошедшие сутки удалось собрать 2,5 миллиона рублей
Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita продолжают собирать средства на лечение семилетнего Захара Осипова из города Зеленодольск под Казанью. Его историю мы рассказывали накануне.
У ребёнка диагностировано опасное заболевание - нейробластома забрюшинного пространства четвертой стадии с метастазами. За прошедшие сутки удалось собрать 2,5 миллиона рублей. Мы благодарим всех, кто откликнулся и не остался равнодушным к чужой беде. Но нужно ещё более трёх миллионов.
Мальчик уже перенес 8 блоков химиотерапии и две тяжёлые операции. И теперь, по словам медиков, у него появились шансы на выздоровление. Для этого необходимо несколько курсов иммунотерапии дорогостоящим зарубежным препаратом.
Мы продолжаем помогать Захару все вместе. Для этого достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта мобильного телефона. Или можно отсканировать QR-код на экране и выбрать удобный способ помочь.
Видео: репортаж о сборе средств на лечение Захара Осипова
"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство.
РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ В РУБЛЯХ (RUB)
Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям
ИНН: 7819030709, КПП: 784101001
Р/счет: 40703810655240000096
Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург
БИК: 044030653
К/счет: 30101810500000000653
Назначение платежа: помощь на лечение Захара Осипова, программа 1142Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram