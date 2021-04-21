ТВЦ продолжает собирать средства на лечение 7-летнего Захара Осипова

За прошедшие сутки удалось собрать 2,5 миллиона рублей

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita продолжают собирать средства на лечение семилетнего Захара Осипова из города Зеленодольск под Казанью. Его историю мы рассказывали накануне.

У ребёнка диагностировано опасное заболевание - нейробластома забрюшинного пространства четвертой стадии с метастазами. За прошедшие сутки удалось собрать 2,5 миллиона рублей. Мы благодарим всех, кто откликнулся и не остался равнодушным к чужой беде. Но нужно ещё более трёх миллионов.

Мальчик уже перенес 8 блоков химиотерапии и две тяжёлые операции. И теперь, по словам медиков, у него появились шансы на выздоровление. Для этого необходимо несколько курсов иммунотерапии дорогостоящим зарубежным препаратом.

Мы продолжаем помогать Захару все вместе. Для этого достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта мобильного телефона. Или можно отсканировать QR-код на экране и выбрать удобный способ помочь.

Видео: репортаж о сборе средств на лечение Захара Осипова

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство.

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ В РУБЛЯХ (RUB)

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709, КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Захара Осипова, программа 1142

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