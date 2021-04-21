Депутат Романенко предложил давать 100-дневный отпуск работающим пенсионерам

Речь идет об оплачиваемом отпуске по уходу за детьми

О мерах поддержки пенсионеров говорили на встрече представителей ветеранских организаций Москвы с депутатом Госдумы Романом Романенко.

Среди основных вопросов - расширение субсидий для путешествий по стране, в том числе чтобы чаще видеться с родственниками, которые живут в других регионах. Также прозвучало предложение выплачивать денежную компенсацию тем, кто не получил путёвку на санаторно-курортное лечение. Ещё одной темой стал отпуск по уходу за детьми для работающих пенсионеров, передает "ТВ Центр".

"Сейчас мы говорим о дополнительном отпуске, 100-дневном отпуске, оплачиваемом отпуске работающим пенсионерам дополнительно к основному отпуску именно по уходу за детьми. Я предлагаю и рассматриваю как хорошую меру поддержки молодых семей - отпуск до 100 дней до возраста детей от 0 до 5 лет", - сказал депутат Госдумы, Герой России, летчик-космонавт Роман Романенко.

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