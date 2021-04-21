Россиянам напомнили о возможности пройти вакцинацию в мобильных пунктах

Прививку можно сделать без записи к врачу

По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в России выявили 8271 новый случай коронавируса. Из больниц выписаны 9644 человека. Вакцинация от COVID-19 продолжается по всей стране.

В Оренбурге мобильные медпункты открыли в торговых центрах. Прививку можно сделать без записи, даже в выходные дни. Перед инъекцией пациентов осматривают врачи.

В Новосибирской области курс вакцинации прошли те, кто служит в воинских частях противовоздушной обороны. Оба компонента "Спутника V" получили три тысячи человек, передает "ТВ Центр".

Между тем, "Спутник V" зарегистрировали в Непале. Таким образом, наш препарат уже одобрила 61 страна с населением свыше трех миллиардов человек.

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