Путин отметил значение органов местного самоуправления

От их деятельности зависит развитие инфраструктуры всей страны

На сайте Кремля опубликовали поздравительную телеграмму президента России Владимира Путина по случаю Дня местного самоуправления. Глава государства отметил, что на муниципалитеты в стране возложены ответственные задачи, так как от эффективности их деятельности зависит состояние социальной инфраструктуры городов.

"И здесь мы рассчитываем на вас, работников местного самоуправления, на ваш профессионализм, чуткость и неравнодушие, умение поддерживать постоянный, конструктивный диалог с гражданами", - добавил российский лидер.

Как напомнил президент, исторические корни местного самоуправления в стране уходят глубоко в прошлое. Это принятие "Жалованной грамоты городам" 21 апреля 1785 года и "Положения о губернских и уездных земских учреждениях" 1 января 1864 года.

По словам Путина, земства и органы городского самоуправления сумели вовлечь представителей всех сословий в решение местных проблем, что дало толчок в развитии здравоохранения, образования, общественного просвещения.

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