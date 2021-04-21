Подольская показала подросшего младшего сына

Мальчик родился в октябре прошлого года
Наталья Подольская решила показать поклонникам их с Владимиром Пресняковым младшего сына. Фотографию с ребенком она сделала после утреннего пробуждения малыша.
На снимке видно, как артистка нежно обнимает и целует сына. "Доброе утро", - подписала Подольская фото.
Поклонникам понравился снимок, фолловеры не упустили случая пожелать счастливой маме и детям счастья и здоровья.
"Какие солнечные"; "Нежность!"; "Какое трогательное фото, столько любви, нежности!"; "Милота!"; "Маленькое счастье!"; "Какой большой уже!" - написали в комментариях.
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