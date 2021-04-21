В Совфеде объяснили, как Украине возродить национальное единство

Нынешняя киевская власть продолжает заискивать перед Западом

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев оценил нынешнее положение дел на Украине.

"Возродить национальное единство и восстановить территориальную целостность украинские власти смогут, если это еще возможно, только радикально поменяв нынешнюю политику заискивания перед Западом", - приводит слова Косачева ТАСС.

Он добавил, что ставку необходимо делать на реальных партнеров вовне.

Также сенатор заметил следующее: президент Украины Владимир Зеленский пытается преодолеть раскол внутри государства, угрозами загоняя существенную часть народа "в якобы общее пространство страны", что в корне неверно.

Ранее в своем видеообращении Зеленский заявил, что страны НАТО готовы оказать Украине финансовую помощь и вводить в отношении России новые жесткие санкции.

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