ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Совфеде объяснили, как Украине возродить национальное единство

11:15
  • среда
  • 21 апреля 2021

Нынешняя киевская власть продолжает заискивать перед Западом

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев оценил нынешнее положение дел на Украине.
"Актерское кривляние": Совфед - о предложении Зеленского встретиться с Путиным

"Возродить национальное единство и восстановить территориальную целостность украинские власти смогут, если это еще возможно, только радикально поменяв нынешнюю политику заискивания перед Западом", - приводит слова Косачева ТАСС.

Он добавил, что ставку необходимо делать на реальных партнеров вовне.

Также сенатор заметил следующее: президент Украины Владимир Зеленский пытается преодолеть раскол внутри государства, угрозами загоняя существенную часть народа "в якобы общее пространство страны", что в корне неверно.

Ранее в своем видеообращении Зеленский заявил, что страны НАТО готовы оказать Украине финансовую помощь и вводить в отношении России новые жесткие санкции.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Жители Украины
Жители Украины
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.