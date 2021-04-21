Apple раскрыла стоимость новых iPad Pro и iMac в рублях

Новинки представили на презентации в Купертино

На весенней презентации в Купертино компания Apple представила ряд своих новых устройств. Теперь же российское представительство фирмы опубликовало рублевые цены на новинки.

На 30 апреля запланирован старт предзаказов новых iMac. Продажи начнутся во второй половине мая. Компьютер построен на базе собственного чипа Apple M1. Базовый моноблок стоит 129990 рублей, самая продвинутая версия - 169990 рублей.

Новые iPad Pro, работающие на том же M1, будут стоить 77990 рублей в базовой комплектации. Цена на топовую конфигурацию - 205990 рублей.

Среди прочих категорий: поисковая метка AirTag (2990 рублей за штуку), новое поколение телевизионной приставки Apple TV 4K (16 990 рублей за обычную версию).

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram