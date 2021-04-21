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Apple раскрыла стоимость новых iPad Pro и iMac в рублях

11:34
  • среда
  • 21 апреля 2021

Новинки представили на презентации в Купертино

На весенней презентации в Купертино компания Apple представила ряд своих новых устройств. Теперь же российское представительство фирмы опубликовало рублевые цены на новинки.
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На 30 апреля запланирован старт предзаказов новых iMac. Продажи начнутся во второй половине мая. Компьютер построен на базе собственного чипа Apple M1. Базовый моноблок стоит 129990 рублей, самая продвинутая версия - 169990 рублей.

Новые iPad Pro, работающие на том же M1, будут стоить 77990 рублей в базовой комплектации. Цена на топовую конфигурацию - 205990 рублей.

Среди прочих категорий: поисковая метка AirTag (2990 рублей за штуку), новое поколение телевизионной приставки Apple TV 4K (16 990 рублей за обычную версию).

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