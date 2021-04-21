В Москве поправились еще 1744 пациента с COVID-19

Госпитализировано 977 человек

Согласно свежим данным оперативного штаба по контролю за распространением коронавирусной инфекции, от COVID-19 в Москве за минувшие сутки вылечились еще 1744 человека. Всего в столице поправились 975973 пациента.

"Подтверждено 1988 новых случаев заражения, госпитализировано 977 человек, скончались 58 пациентов", - уточнили в оперштабе, добавив: необходимо оставаться дома и вызвать врача при появлении симптомов ОРВИ.

Всего за сутки в России выявили 8271 случай заражения коронавирусом. За весь период пандемии в стране переболели 4727125 человек, умерли - 106706.

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