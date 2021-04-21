Депутат Мосгордумы Батышева: детская реабилитация всегда находится в числе остросоциальных проблем

В Москве обсудили вопросы, связанной с реабилитацией детей

Реабилитация детей всегда занимает важное место в списке остросоциальных проблем, заявила депутат Мосгордумы, директор Научно-практического центра детской психоневрологии столичного департамента здравоохранения Татьяна Батышева.

"В Москве прошел конгресс "Физическая и реабилитационная медицина в педиатрии: традиции и инновации". В работе секций приняли участие онлайн 5 518 специалистов из России и других стран. Интерес к направлению обусловлен тем, что вопросы детской реабилитации относятся к числу остросоциальных. Конгресс проводится Минздравом РФ по инициативе РОО "Национальная ассоциация детских реабилитологов" и при поддержке кафедры неврологии, физической и реабилитационной медицины детского возраста РУДН, а также НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента департамента здравоохранения Москвы на базе Научно-практического центра детской психоневрологии", - рассказала парламентарий.

Она отметила, что в этом году конгресс в своей работе акцентировал внимание именно на обсуждении вопросов, связанных с реабилитацией детей с нарушениями познавательной деятельности и психологического развития. Батышева подчеркнула, что таких детей становится все больше. На сегодняшний день около 25% случаев детской инвалидности и более 70% детей с особыми образовательными потребностями приходятся именно на подобные нарушения.

"Впервые на конгрессе в отдельную секцию были выделены вопросы реабилитации детей с врожденными пороками сердца и после кардиохирургических вмешательств. А новая секция "Медицинская сестра по реабилитации: новые компетенции и новые возможности" позволила свести воедино наработки по этой перспективной специальности. Специалисты такого профиля имеют самое непосредственное влияние на благополучие пациентов и их близких, поэтому необходимо развивать это направление", - заявила депутат.

Также отдельным симпозиумом сделали обсуждение трудностей переходного периода и преемственности детской и взрослой реабилитации. "В Москве есть широкие возможности для сотрудничества, и поднятая сотрудниками Московского научно-практического центра медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины тема вызвала большой интерес коллег" - считает Батышева.

Она добавила, что во время пандемии коронавируса вопросы комплексного восстановления здоровья детей стали особенно актуальными. Также специалистов заинтересовал опыт реабилитации детей послевоенных действий на примере юных пациентов из Сирии.

"В этих направлениях у нас накопился уникальный в мировом масштабе научный и практический опыт. Площадка конгресса в Москве - это уникальный шанс получить знания, поделиться опытом как по отдельным категориям наших маленьких пациентов, так и по многим инновационным направлениям реабилитологии", - резюмировала депутат.

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