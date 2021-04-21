Путин поблагодарил россиян за сплоченность в борьбе с пандемией

Он был уверен, что страна преодолеет все испытания

Пандемия коронавируса стала первой темой, которую Владимир Путин поднял в ходе оглашения послания Федеральному собранию.

"Начну, конечно, с событий прошлого года, когда наша страна и весь мир столкнулись с чрезвычайно опасной инфекцией. В разговорах со специалистами и руководителями разных государств часто звучала такая оценка: полная неопределённость. Число заболевших постоянно росло, больнице были переполнены, сообщали о нехватке кислорода и средств защиты", - сказал Путин.

Тем не менее, заметил президент, у него была твердая уверенность, что страна обязательно преодолеет все испытания. Он поблагодарил россиян за сплоченность, огромный и напряженный труд во время пандемии. Граждане страны, по словам Путина, проявили выдержку, соблюдая измытывающие, но необходимые меры предосторожности.

Кроме того, президент призвал россиян привиться от коронавируса. Только так можно победить пандемию, уверен он.

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