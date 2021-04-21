ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Сделайте прививку": Путин обратился к россиянам с просьбой

12:21
  • среда
  • 21 апреля 2021

Президент предостерег от иного пути - болезни с трудно предсказуемыми последствиями

Президент России Владимир Путин во время послания Федсобранию призвал россиян пройти вакцинацию от новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Путин назвал высший национальный приоритет России
Путин поблагодарил россиян за сплоченность в борьбе с пандемией

"Центральное значение сейчас имеет вакцинация. Возможность сделать прививку должна быть повсеместной. Решение этой задачи зависит только от нас с вами, от всех граждан. Обращаюсь ко всем гражданам России: сделайте прививку. Другой путь хуже - переболеть с трудно предсказуемыми последствиями", - сказал глава государства.

Путин обратил внимание на то, как драматично складывается ситуация за рубежом, где число заражённых продолжает расти.

"Мы должны особенно бдительно охранять все рубежи, чтобы сдержать распространение заразы. Нам нужно беречь себя и своих близких. Соблюдать все рекомендации врачей", – обратился к россиянам президент.

В России на данный момент зарегистрированы три вакцины от коронавируса: "Спутник V" Центра имени Н. Ф. Гамалеи, "ЭпиВакКорона" новосибирского центра "Вектор" и "Ковивак" центра имени М. П. Чумакова РАН.

Видео: Путин назвал высший национальный приоритет России

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Вакцинация от COVID-19 в Москве
Вакцинация от COVID-19 в Москве
Владимир Путин во время ежегодного послания Федеральному собранию
Владимир Путин во время ежегодного послания Федеральному собранию
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.