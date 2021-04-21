"Сделайте прививку": Путин обратился к россиянам с просьбой

Президент предостерег от иного пути - болезни с трудно предсказуемыми последствиями

Президент России Владимир Путин во время послания Федсобранию призвал россиян пройти вакцинацию от новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

"Центральное значение сейчас имеет вакцинация. Возможность сделать прививку должна быть повсеместной. Решение этой задачи зависит только от нас с вами, от всех граждан. Обращаюсь ко всем гражданам России: сделайте прививку. Другой путь хуже - переболеть с трудно предсказуемыми последствиями", - сказал глава государства.

Путин обратил внимание на то, как драматично складывается ситуация за рубежом, где число заражённых продолжает расти.

"Мы должны особенно бдительно охранять все рубежи, чтобы сдержать распространение заразы. Нам нужно беречь себя и своих близких. Соблюдать все рекомендации врачей", – обратился к россиянам президент.

В России на данный момент зарегистрированы три вакцины от коронавируса: "Спутник V" Центра имени Н. Ф. Гамалеи, "ЭпиВакКорона" новосибирского центра "Вектор" и "Ковивак" центра имени М. П. Чумакова РАН.

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