Путин назвал высший национальный приоритет России

Необходимо выйти на устойчивый рост численности населения

Президент России Владимир Путин в среду выступил с посланием к Федеральному собранию - в ходе своего выступления глава государства заявил, что высшим национальным приоритетом страны является сбережение народа.

Как подчеркнул Путин, необходимо вновь выйти на устойчивый рост численности населения, пока же цифры российский лидер оценил как "нерадостные".

По словам президента, в 2030 году средняя продолжительность жизни в России должна достигнуть 78 лет. Особой опасностью Путин назвал продолжающуюся пандемию коронавируса. Так как она еще не побеждена, эпидемиологическую ситуацию необходимо держать под строгим контролем.

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