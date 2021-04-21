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Путин назвал высший национальный приоритет России

12:20
  • среда
  • 21 апреля 2021

Необходимо выйти на устойчивый рост численности населения

Президент России Владимир Путин в среду выступил с посланием к Федеральному собранию - в ходе своего выступления глава государства заявил, что высшим национальным приоритетом страны является сбережение народа.
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Как подчеркнул Путин, необходимо вновь выйти на устойчивый рост численности населения, пока же цифры российский лидер оценил как "нерадостные".

По словам президента, в 2030 году средняя продолжительность жизни в России должна достигнуть 78 лет. Особой опасностью Путин назвал продолжающуюся пандемию коронавируса. Так как она еще не побеждена, эпидемиологическую ситуацию необходимо держать под строгим контролем.

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