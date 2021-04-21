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Путин призвал расширить программы диспансеризации

12:30
  • среда
  • 21 апреля 2021

Летом они начнут действовать для россиян всех возрастов

Президент России Владимир Путин заявил, что пандемия коронавирусной инфекции еще не завершена, и болезнь до сих пор представляет угрозу, но уже сейчас нужно четко понимать, как "лечить нанесенные им раны".

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В своем послании Федеральному Собранию глава государства отметил, что в период пиковых нагрузок на систему здравоохранения многим поликлиникам и больницам пришлось прекратить прием пациентов, что сказалось на здоровье россиян – у многих обострились хронические заболевания, а некоторые болезни не удалось заметить вовремя.

Президент призвал правительство, Минздрав и субъекты страны расширить программы диспансеризации и профилактических осмотров и запустить их в полном объеме 1 июля текущего года для людей всех возрастов. Также Путин пообещал в ближайшее время нарастить для регионов поставки мобильных медицинских комплексов.

"Одна из мишеней, по которой прицельно бьет коронавирус - сосуды и сердце. Особое внимание в ходе осмотров надо уделить гражданам с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Поручаю правительству выработать дополнительные меры в этой сфере", - добавил глава государства.

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