Путин указал на проблемы в системе здравоохранения страны

Пандемия вызвала серьезные нагрузки

В ходе своего выступления с посланием Федеральному собранию президент России Владимир Путин отметил, что в системе здравоохранения страны существует ряд проблем, требующих оперативного решения.

Так, глава государства обратил внимание на то, что сложности прежде всего - в первичном звене медпомощи. Как подчеркнул Путин, не должно быть очередей, проблем с получением рецептов и больничных.

"Нужно начинать это делать эффективно и быстро. Необходима своевременная эффективная помощь", - сказал президент.

Он также обратился к губернаторам, напомнив, что их прямая обязанность - выстроить работу поликлиник, исходя из потребностей человека.

Эпидемия, заметил российский лидер, ускорила внедрение новых подходов в диагностике, задача государства - поставить технологии на службу гражданам.

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