ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин указал на проблемы в системе здравоохранения страны

12:33
  • среда
  • 21 апреля 2021

Пандемия вызвала серьезные нагрузки

В ходе своего выступления с посланием Федеральному собранию президент России Владимир Путин отметил, что в системе здравоохранения страны существует ряд проблем, требующих оперативного решения.
"Сделайте прививку": Путин обратился к россиянам с просьбой

Так, глава государства обратил внимание на то, что сложности прежде всего - в первичном звене медпомощи. Как подчеркнул Путин, не должно быть очередей, проблем с получением рецептов и больничных.

"Нужно начинать это делать эффективно и быстро. Необходима своевременная эффективная помощь", - сказал президент.

Он также обратился к губернаторам, напомнив, что их прямая обязанность - выстроить работу поликлиник, исходя из потребностей человека.

Эпидемия, заметил российский лидер, ускорила внедрение новых подходов в диагностике, задача государства - поставить технологии на службу гражданам.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Поликлиника
Поликлиника
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.