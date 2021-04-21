Путин рассказал о мерах поддержки молодых мам и семей с детьми

Президент предложил поручил оказать дополнительную поддержку семьям с детьми

Президент России Владимир Путин заявил, что государство должно предоставить прямую поддержку семьям с детьми, которые находятся в сложной ситуации.

Глава государства подчеркнул, что Россия и дальше будет последовательно двигаться по этому пути. Путин напомнил, что за последние несколько лет в стране появились выплаты на первого и второго ребенка в возрасте до трех лет для семей, где доход на человека составляет меньше двух прожиточных минимумов. Также в 78 регионах страны существуют выплаты на третьего ребенка. Кроме того, в прошлом году были введены выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно.

"Поручаю правительству к 1 июля подготовить целостную программу поддержки семей с детьми. Задача - свести к минимуму угрозу бедности для таких семей… Нужно отдельно поддержать те семьи, где мама или папа в одиночку воспитывает ребенка... И с 1 июля текущего года детям в возрасте от 8 до 16 лет включительно, растущим в таких семьях, будет назначена выплата, в среднем по стране ее размер составит более пяти тысяч рублей", - заявил президент.

Путин отметил, что не менее важно, чтобы поддержку государства чувствовали и будущие мамы, особенно те из них, кто испытывает материальные трудности. По словам президента, очень важно, чтобы беременные женщины ощущали поддержку государства и общества и были уверены, что им помогут вырастить ребенка и поставить его на ноги.

"Предлагаю для женщин, вставших на учёт на раннем сроке, ежемесячную выплату - более шести тысяч в месяц", - сказал Путин.

Он затронул тему и больничных по уходу за ребенком. На сегодняшний день размер оплаты больничного по уходу за ребёнком зависит от трудового стажа женщины, поэтому для молодых мам выплаты существенно ниже. Нужно сделать так, чтобы такой больничный с ребёнком до 7 лет оплачивался в размере 100% от зарплаты, резюмировал президент.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram