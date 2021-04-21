Путин указал на опасность директивного регулирования цен на продукты

Это приводит к пустым полкам

Владимир Путин обратил внимание на рост цен на продукты в российских магазинах. В ходе послания Федеральному собранию президент заметил, что пандемия нанесла удар по благосостоянию людей и обострила проблемы социального неравенства.

"Рост цен съедает сбережения граждан. Точечные директивы принимать, конечно, нельзя. К чему это приводит? К пустым полкам. Даже на пике эпидемии мы такого не допустили. Правительство должно подготовить комплексное решение. Никто не говорит, что мы будет директивами устанавливать цены. Не надо никого пугать, наводить тень на плетень. Мы справимся с этим, рыночная экономика это позволяет, - сказал Путин.

По словам президента, главное сейчас - обеспечить рост реальных доходов граждан и добиться ощутимых результатов в борьбе с бедностью.

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