Путин предложил выплатить по 10 тыс. рублей на каждого школьника

Президент считает необходимым распространить эту меру на будущих первоклашек

Владимир Путин во время послания Федсобранию объявил о новой мере поддержки населения - единовременной выплате семьям с детьми школьного возраста.

"Рынок труда и реальные доходы граждан обязательно будут восстановлены - и мы дальше пройдём. Но пока этого не произошло. Поэтому предлагаю единовременную выплату по 10 тысяч рублей на всех школьников. И распространить эту меру на будущих первоклашек, которые в этом году только пойдут в школу", - заявил глава государства в среду.

Ранее Путин предложил ввести другие меры поддержки, в том числе выплачивать беременным женщинам по 6350 рублей. Для молодых матерей больничный должен оплачиваться в полном объеме, отметил президент.

"Помочь женщинам, которые ждут ребенка - очень важно, чтобы будущая мама чувствовала поддержку, чтобы она сохранила ребенка", - сказал Путин.

Глава государства во время послания потребовал обеспечить рост реальных доходов россиян и добиться прогресса в борьбе с бедностью в стране.

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