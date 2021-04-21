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На развитие российских педвузов направят 10 миллиардов рублей

12:48
  • среда
  • 21 апреля 2021

Также будет построено более тысячи новых школ

Президент России Владимир Путин, выступая с посланием к Федеральному собранию, заявил, что в ближайшие два года на развитие педагогических вузов будет дополнительно направлено 10 миллиардов рублей.
Путин предложил выплатить по 10 тыс. рублей на каждого школьника

"От будущих учителей во многом зависит будущее России. Они будут руководителями важных и интересных проектов для школьников", - подчеркнул глава государства.

Также президент добавил, что во всех российских вузах вскоре появятся еще 45 тысяч бюджетных мест, не менее 70% - для регионов.

Кроме того, Путин сообщил, что в России будут построены еще 1300 новых школ для миллиона детей, а выплаты за классное руководство распространят на педагогов в сфере среднего профессионального образования.

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