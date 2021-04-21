На развитие российских педвузов направят 10 миллиардов рублей

Также будет построено более тысячи новых школ

Президент России Владимир Путин, выступая с посланием к Федеральному собранию, заявил, что в ближайшие два года на развитие педагогических вузов будет дополнительно направлено 10 миллиардов рублей.

"От будущих учителей во многом зависит будущее России. Они будут руководителями важных и интересных проектов для школьников", - подчеркнул глава государства.

Также президент добавил, что во всех российских вузах вскоре появятся еще 45 тысяч бюджетных мест, не менее 70% - для регионов.

Кроме того, Путин сообщил, что в России будут построены еще 1300 новых школ для миллиона детей, а выплаты за классное руководство распространят на педагогов в сфере среднего профессионального образования.

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