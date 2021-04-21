Путин: Россия должна ответить на вызовы изменения климата

Эта проблема сегодня актуальна во всем мире

В ходе своего выступления с посланием к Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с изменением климата остается одной из важнейших на повестке дня в современном мире.

В связи с этим глава государства подчеркнул, что стране нужны новые комплексные подходы к развитию энергетики, в том числе новые решения в сфере атомной генерации. При этом президент особо обратил внимание: на вызовы изменения климата Россия обязана отвечать, адаптирую к ним сельское хозяйство.

По словам российского лидера, решение экологических проблем должно стать основой модернизации.

Путин предложил окрасить экологические платежи и целевым образом выделить деньги на оздоровление окружающей среды, ликвидацию накопленного вреда. Президент уточнил - это должна быть комплексная работа сразу множества сфер. Систему квотирования выбросов следует распространить на все города, где остро стоит проблема качества воздуха.

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