Путин назвал меры поддержки российской экономики

Она выдержала испытания кризисом

Правительству России поставлена задача восстановить рынок труда в стране, проблема должна быть решена до конца года, а в течение месяца необходимо разработать новые меры поддержки малого и среднего бизнеса. Об этом в ходе выступления с посланием Федеральному собранию заявил президент Владимир Путин.

"Нужно улучшать деловой климат. Например, построить завод "под ключ" в России должно быть проще, чем в других странах мира", - заметил глава государства.

Президент добавил, что следует также упростить условия для работы несырьевых экспортеров, сняв все избыточные ограничения в сфере валютного контроля.

В современном мире, продолжил российский лидер, для бизнеса сохраняются высокие риски, на это следует обратить внимание. Необходима трансформация прибыли в инвестиции, уточнил Путин, заметив: прибыль корпоративного сектора в этом году обещает быть рекордной, несмотря на все проблемы.

Как заключил глава государства, в прошлом году Россия значительно увеличила госрасходы, сохранив при этом финансовую стабильность.

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