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"Мы одна страна": Путин предложил помочь регионам с кредитами

13:08
  • среда
  • 21 апреля 2021

Президент отметил важность этой меры поддержки

Президент России Владимир Путин предложил помочь властям регионов с кредитами. Меры поддержки глава государства озвучил в среду во время послания Федсобранию. Российский лидер отметил, что необходимо помочь коллегам в Субъектах Федерации, так как "мы одна страна, и все уровни власти и бизнес должны работать вместе".

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В частности, Путин предложил весь объем коммерческого долга, превышающий 25% собственных доходов региона, заместить госкредитами с погашением до 2029 года.

Кроме этого, президент считает необходимым провести реструктуризацию бюджетных кредитов, которые были предоставлены регионам в прошлом году для противодействия пандемии коронавируса.

"Мне кажется, это справедливо. Сейчас срок их погашения истекает через два месяца. Предлагаю пролонгировать их также до 2029 года", - объявил Путин.

Глава государства предлагает ввести новые инфраструктурные кредиты для регионов. До конца 2023 года планируется выделить таких кредитов на сумму не менее 500 миллиардов рублей.

Видео: Путин рассказал о мерах поддержки молодых мам и семей с детьми

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