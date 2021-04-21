Путин попросил регионы не бегать за деньгами с картинками

Президент анонсировал выдачу регионам инфраструктурных кредитов

Российские регионы до конца 2023 года получат инфраструктурные кредиты на сумму 500 миллиардов рублей. Об этом заявил президент Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию.

По словам президента, поддержку получат те, кто проводит взвешенную финансовую политику. В частности, чем меньше долгов у региона, тем больше он сможет получить инфраструктурных кредитов. Путин подчеркнул, что такая поддержка будет предоставляться под полным контролем федерального казначейства и только под конкретные проекты.

"Давайте работать ритмично и четко. Своевременно надо все делать, готовить проекты. Не прибегать в правительство просто с картинкой", - потребовал Путин.

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