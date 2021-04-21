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Путин призвал строить больше жилья

13:14
  • среда
  • 21 апреля 2021

Отрасль успешно отвечает на современные вызовы

Президент России Владимир Путин выступил в среду перед Федеральным собранием. Одной из тем послания стало жилье.
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Как заметил глава государства, строительная отрасль успешно отвечает на современные вызовы. Население обеспечено более чем 80 миллионами квадратных метров жилья.

"Это хороший показатель. Нужно работать и дальше, построить более 120 миллионов квадратных метров жилья", - подчеркнул президент.

Путин добавил, что "Дом.РФ" через размещение облигаций будет привлекать средства финансового рынка, за счет субсидий сможет выдавать займы застройщикам по минимальной ставке.

Кроме того, президент поручил правительству разработать план по газификации домов, где газа нет, хотя они находятся в подключенных населенных пунктах. За подвод трубы к границе участка граждане платить не должны, особо заметил российский лидер.

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