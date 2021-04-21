Путин потребовал "обеспечить движение от Балтики до Урала"

Президент рассказал о строительстве автомагистралей

Президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию заявил, что федеральные ресурсы необходимо направить в регионы с целью решения наиболее острых задач.

Президент поручил выделить средства на строительство опорных магистралей. Прежде всего нужно завершить строительство автомагистраль "Москва-Казань", продлить ее до Екатеринбурга и завершить проект в течение трех лет.

"В 2024 году с учётом действующей трассы Москва - Петербург и появления ЦКАД можно обеспечить движение через всю европейскую часть страны - от Балтики до Урала", - заявил глава государства.

При этом от подчеркнул, что недостаточно "связать конечные точки между собой". Глава государства отметил, что опорная инфраструктура должна тянуть за собой развитие всех территорий, по которым она проходит.

"За счет инфраструктурных кредитов субъекты федерации смогут нарастить темпы таких строек, это надо учитывать в планах развития. Федеральные и региональные магистрали должны действовать как единая система", - резюмировал Путин.

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