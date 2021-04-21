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Путин высказался о подготовке покушения на Лукашенко

13:22
  • среда
  • 21 апреля 2021

Запад перешел все границы

Можно иметь любую точку зрения на политику Александра Лукашенко, но попытка госпереворота в Белоруссии и подготовка к убийству президента страны переходит все границы. Об этом заявил Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию.

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"Мы видели недавно, что произошло в Беларуси, где готовили госпереворот и попытку убийства президента этой страны Лукашенко. И все делают вид, что ничего не происходит - "коллективный Запад" реагирует удивительно", - заметил глава государства, добавив, что на Белоруссию фактически готовилась массированная кибератака.

Кроме того, Путин заявил, что не прекращаются и попытки недружественных акций в отношении России. По его словам, к стране цепляются по любому поводу.

"Какой-то новый вид спорта - кто громче что-то скажет. Мы ведём себя максимально сдержанно. Даже скромно. Иногда вообще не отвечаем даже на откровенное хамство. Мы хотим иметь хорошие отношения с международными партнёрами", - заверил Путин.

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