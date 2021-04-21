"Быстрый и жесткий": Путин пообещал ответ на провокации против России

Москва примет меры, если будут перейдены красные линии
Выступая перед Федеральным собранием в среду, президент Владимир Путин отметил, что в отношении России продолжаются недружественные акции.
Некоторые страны, отметил глава государства, завели "пренеприличный" обычай по любому поводу цеплять Россию.
"Какой-то новый вид спорта - кто громче что-то скажет", - заметил президент.
Он подчеркнул при этом, что Россия ведет себя максимально сдержанно, порой не отвечает даже "на откровенное хамство".
Москва стремится к хорошим отношениям с международными партнерами, продолжил Путин. Даже с теми, с кем эти отношения пока не складываются.
"Но если кто-то воспринимает наши намерения как слабость, он должен знать, что ответ будет быстрым, асимметричным и жестким", - добавил российский лидер.
По его словам, у властей страны хватит уверенности в себе и здравого смысла при принятии любого решения. Путин выразил надежду, что никто не перейдет красную черту в отношении России.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram