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"Быстрый и жесткий": Путин пообещал ответ на провокации против России

13:34
  • среда
  • 21 апреля 2021

Москва примет меры, если будут перейдены красные линии

Выступая перед Федеральным собранием в среду, президент Владимир Путин отметил, что в отношении России продолжаются недружественные акции.
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Некоторые страны, отметил глава государства, завели "пренеприличный" обычай по любому поводу цеплять Россию.

"Какой-то новый вид спорта - кто громче что-то скажет", - заметил президент.

Он подчеркнул при этом, что Россия ведет себя максимально сдержанно, порой не отвечает даже "на откровенное хамство".

Москва стремится к хорошим отношениям с международными партнерами, продолжил Путин. Даже с теми, с кем эти отношения пока не складываются.

"Но если кто-то воспринимает наши намерения как слабость, он должен знать, что ответ будет быстрым, асимметричным и жестким", - добавил российский лидер.

По его словам, у властей страны хватит уверенности в себе и здравого смысла при принятии любого решения. Путин выразил надежду, что никто не перейдет красную черту в отношении России.

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