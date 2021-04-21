"Быстрый и жесткий": Путин пообещал ответ на провокации против России

Москва примет меры, если будут перейдены красные линии

Выступая перед Федеральным собранием в среду, президент Владимир Путин отметил, что в отношении России продолжаются недружественные акции.

Некоторые страны, отметил глава государства, завели "пренеприличный" обычай по любому поводу цеплять Россию.

"Какой-то новый вид спорта - кто громче что-то скажет", - заметил президент.

Он подчеркнул при этом, что Россия ведет себя максимально сдержанно, порой не отвечает даже "на откровенное хамство".

Москва стремится к хорошим отношениям с международными партнерами, продолжил Путин. Даже с теми, с кем эти отношения пока не складываются.

"Но если кто-то воспринимает наши намерения как слабость, он должен знать, что ответ будет быстрым, асимметричным и жестким", - добавил российский лидер.

По его словам, у властей страны хватит уверенности в себе и здравого смысла при принятии любого решения. Путин выразил надежду, что никто не перейдет красную черту в отношении России.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram