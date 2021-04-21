Как работают передвижные пункты для вакцинации от COVID-19

Спецтранспорт доставляет препараты в самые удаленные населенные пункты России

По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в России выявили 8271 новый случай коронавируса. Из больниц выписаны 9644 человека. Вакцинация от COVID-19 продолжается по всей стране. Прививку можно сделать без записи в мобильных пунктах, которые работают даже в выходные. Специальным транспортом препараты доставляют в самые удалённые населённые пункты.

В тот момент, когда мобильный фельдшерско-акушерский пункт подъезжает к зданию поселковой поликлиники, все, кто записался на прививку, уже ожидают приема. От райцентра Кинель до Малой Малышевки около 30 километров. Но есть деревни, которые находятся в два раза дальше. А значит доставить вакцину "ГамКовидВак" можно только спецтранспортом, где есть морозильное оборудование.

"Мы добирались на автобусе - специально оборудованном как передвижной ФАП. Чем он удобен - тем, что он оборудован, при необходимости, для самостоятельной работы. В том случае, если нет подготовленного помещения, полноценный прием можно провести там", - рассказал врач общей практики Кинельской центральной больницы Игорь Алентов.

В Самарской области прививку сделали уже около полумиллиона человек. Оба компонента вакцины получили свыше 150 тысяч. Во многом этому способствовала выездная вакцинация, которая особенно востребована у пожилых пациентов.

"Уже пожилой, иммунитет слабый. Надо прививаться, я думаю. Многие прививаются люди и ничего с ними не случилось. Наоборот, чувствуют себя нормально", - сказал Михаил Ильин.

В Оренбурге центрами вакцинации, помимо поликлиник, стали уже практически все крупные магазины. В них выделены специальные зоны для приема пациентов и необходимые помещения. Прием из 100 человек ежедневно - уже не предел.

- Удобство перемещения. И, разумеется, связано для меня с тем, что я летом буду уверен в здоровье своем. Для того, чтобы я мог поехать в любую страну - это будет огромным преимуществом.

Российская вакцина "Спутник V", одобренная уже в 61-м государстве, имеет эффективность почти 98%. Например, в Мексике зарегистрированы одновременно семь препаратов от коронавируса, но "ГамКовидВак" - в числе лидеров по доверию населения. В стране только что закончилась прививочная кампания для учителей школ, и они готовы выйти на работу. Но обнаружилась другая проблема - за время карантина школы сильно пострадали от мародеров.

"Сегодня мне сделали прививку, теперь я в безопасности. Но школа находится в очень плохом состоянии. Ее попросту разграбили. Нет ни света, ни воды", - рассказала Кристина Кортес Суарес, ассистент преподавателя.

В ЕС прививаться призывают лидеры государств, признавая при этом, что кризис вакцин никак не удается разрешить.

"Трудности с убеждением наших граждан в отношении AstraZeneca, это проблема, над которой мы должны коллективно задуматься с точки зрения коммуникации, способности убеждать", - заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Еще сложнее убеждать людей соблюдать меры безопасности. Сегодня в Берлине утро началось массовым маршем к зданию Бундестага. Жители устали от ограничений, отмены которых в большинстве стран Европы пока не предвидится.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".

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