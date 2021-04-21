В Москве прошло заседание дискуссионного клуба "Всё по уму!"

Участники предложили создать бесплатную программу переподготовки для граждан старше 40 лет

О профессиональной переподготовке граждан старше 40 лет говорили на заседании дискуссионного клуба "Всё по уму!" в Москве.

Участники круглого стола сошлись во мнении, что необходима бесплатная программа обучения для тех, кто хочет получить новую востребованную специальность. При этом следует обеспечить и гарантию трудоустройства. Прежде всего, это актуально для людей, которые раньше выходят на пенсию, например, сотрудники силовых ведомств. В ходе дискуссии также отметили, что в программу обучения нужно включить не менее 20 направлений, передает "ТВ Центр".

"Если человек делает то, что ему нравится, это у него чаще всего получается так хорошо, что становится востребовано другими. Поэтому нужен такой спектр направлений переобучения, чтобы люди могли искать, что из этого им нравится", - заявил публицист, телеведущий Анатолий Вассерман.

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