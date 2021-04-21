ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве прошло заседание дискуссионного клуба "Всё по уму!"

14:48
  • среда
  • 21 апреля 2021

Участники предложили создать бесплатную программу переподготовки для граждан старше 40 лет

О профессиональной переподготовке граждан старше 40 лет говорили на заседании дискуссионного клуба "Всё по уму!" в Москве.

Участники круглого стола сошлись во мнении, что необходима бесплатная программа обучения для тех, кто хочет получить новую востребованную специальность. При этом следует обеспечить и гарантию трудоустройства. Прежде всего, это актуально для людей, которые раньше выходят на пенсию, например, сотрудники силовых ведомств. В ходе дискуссии также отметили, что в программу обучения нужно включить не менее 20 направлений, передает "ТВ Центр".

"Если человек делает то, что ему нравится, это у него чаще всего получается так хорошо, что становится востребовано другими. Поэтому нужен такой спектр направлений переобучения, чтобы люди могли искать, что из этого им нравится", - заявил публицист, телеведущий Анатолий Вассерман.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Заседание дискуссионного клуба "Всё по уму!"
Заседание дискуссионного клуба "Всё по уму!"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.